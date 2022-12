Oggi 23 dicembre, con le scuole ormai chiuse, per molti iniziano ufficialmente le vacanze di Natale. Tanti hanno scelto la Riviera romagnola per trascorrere le feste. Crescono le prenotazioni, in particolare intorno alla notte del 31 dicembre.

Nel servizio di Serena Biondini l'intervista a Patrizia Rinaldis, presidente dell'Associazione albergatori di Rimini