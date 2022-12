Parità di genere, la commissaria Ue loda le Due Torri

Vedere se nelle regioni europee quello che fa l'Unione per la parità di genere incide sulla vita dei cittadini, in particolare su quella delle donne. Questo l'obiettivo della visita a Bologna della commissaria all'uguaglianza Helena Dalli, che promuove le due torri.

La presenza della politica maltese nasce da un primo incontro avuto lo scorso marzo con il Sindaco Lepore a Bruxelles. In programma per Dalli, anche iniziative della città metropolitana con imprenditori e centri antiviolenza. Nel pomeriggio sarà invece in regione per un dibattito in assemblea legislativa.

Dalli, che è attesa domani anche a Reggio Emilia, ha poi parlato anche del Qatargate, definendolo "terribile".



Nel servizio di Sara Scheggia (montaggio Alberto Carroli) le interviste a Helena Dalli - commissaria Ue all'uguaglianza e a Matteo Lepore , sindaco di Bologna.