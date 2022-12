E' arrivato all'ultima udienza, a Reggio Emilia, il processo Grimilde contro la 'Ndrangheta e le attività delle cosche sul nostro territorio, in particolare a Brescello - unico comune sciolto per mafia in regione. I giudici sono in camera di consiglio per decidere la sentenza. Al centro del procedimento Francesco Grande Aracri e i figli.

Il servizio di Luca Ponzi