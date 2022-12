Spaccio di droga a Cervia, arrestato un 19enne

Uno spacciatore di appena diciannove anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Cervia. I militari della locale tenenza hanno trovato oltre 300 grammi tra marijuana e hashish nascosti in una casa nella frazione di Tantlòn. La droga era in parte già divisa in dosi, pronte alla vendita sulla piazza locale. L'arresto è il culmine di un'indagine coordinata dalla Procura di Ravenna partita la scorsa primavera sulla base di segnalazioni che evidenziavano il dilagare dell'uso di cannabinoidi fra i ragazzi della zona.

A rifornirli sarebbe stato un gruppo di giovani cervesi, poco più che maggiorenni, organizzati per soddisfare le richieste di abituali consumatori, diversi dei quali minorenni.

Le perquisizioni con i cani antidroga hanno permesso ai finanzieri di trovare nelle abitazioni dei giovani sospettati numerose dosi di stupefacente. Il sequestro più consistente è stato quello a casa del 19enne, che è stato arrestato e giudicato per direttissima al tribunale di Ravenna. Per lui è scattato l'obbligo di firma e di permanenza notturna nella sua residenza.



Il servizio di Francesco Satta, montato da Claudio Franceschini