Ravenna. Il Liceo "Nervi-Severini" introduce il congedo mestruale

Nello stesso liceo era già istituito il regolamento che prevedeva la possibilità per gli studenti transgender di adottare un nome di elezione. Inoltre, nel 2019, balzò agli onori della cronaca quando apparve la scritta “Il preside è gay” su un muro esterno della scuola. "Ciò che offende - aveva risposto il preside Gianluca Dradi sui social - non è la falsa attribuzione di una condizione, ma il fatto che uno studente del mio Liceo l'abbia pensata come un'offesa. Non la

farò cancellare: resti lì come pietra d'inciampo per l'intelligenza umana".

Ora nello stesso Liceo arriva un'altra importante novità, per la prima volta in Italia.

Nel servizio di Matteo Merli (montaggio Diego Gualandi) l'intervista a Gianluca Dradi, preside del Liceo Artistico “Nervi-Severini” di Ravenna