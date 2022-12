Sgombero edificio occupato, traffico in tilt

A Bologna è in corso lo sgombero degli attivisti del collettivo 'Infestazioni' in via Stalingrado 31, nell'immobile che era stato occupato lo scorso 19 novembre. Mentre alcuni si sono asserragliati in una struttura per bambini su un albero fuori dall'edificio, un gruppo ha aggredito verbalmente i cronisti sul posto. Lungo via Stalingrado sono schierati una decina di blindati delle forze dell'ordine, oltre a una trentina di membri dei collettivi. Gli agenti stanno intervenendo all'interno dell'edificio.

Il traffico cittadino è andato in crisi: diverse strade sono state chiuse dalla Polizia locale e lunghe file di auto e altri mezzi si vedono sia sulla stessa via Stalingrado che in altre arterie circostanti. Non manca qualche automobilista arrabbiato che protesta all'indirizzo degli attivisti. Nel frattempo, infatti, prosegue il presidio dei manifestanti, che in alcune decine, con musica e gazebo, si sono piazzati in mezzo all'incrocio tra via Stalingrado e viale Aldo Moro. Alcuni sono ancora nella 'casa sull'albero' allestita nel piazzale interno dell'immobile, avvolti nelle coperte termiche.