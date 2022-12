Aveva precedenti, era stato condanno per lesioni

Il 31enne marocchino arrestato la vigilia di Natale a Bologna per il tentato omicidio dell'ex moglie, una ragazza di 25 anni, aveva già dei precedenti. Nel 2020,

infatti, fu arrestato fuori da un hotel nel Bolognese per violenza sessuale e tentato omicidio aggravato nei confronti di una 27enne romena che lo accusava di aver provato a soffocarla. Per il 31enne poi cadde l'accusa di tentato omicidio, derubricata in lesioni gravi, reato per cui venne condannato ad un anno, mentre fu assolto dalla violenza sessuale. Tre anni fa, inoltre, l'ex moglie, ora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, lo aveva già denunciato per maltrattamenti.

Il servizio