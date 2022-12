Turismo, rete a banda larga, fisco: SOS montagna

Sostenere l'economia e gli insediamenti della montagna emiliano-romagnola. Questo l'appello uscito dall'incontro bipartisan con gli amministratori che si è tenuto domenica 4 dicembre a Lizzano in Belvedere, sull'Appennino bolognese.

Puntuali le richieste dei sindaci: sostegno al turismo, rete a banda larga per telelavoro e telemedicina, agevolazioni fiscali per le imprese, detassazione per pensionati e giovani, Imu seconde case da lasciare nei piccoli Comuni.

Al microfono di Paolo Pini l'assessore regionale alla Montagna Igor Taruffi, Pier Ferdinando Casini del Pd, la capogruppo di Fratelli d'Italia nell'Assemblea legislativa regionale Marta Evangelisti e Giulio Venturi, consigliere della Lega al Comune di Bologna