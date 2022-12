Università, 135 milioni per borse di studio agli studenti

Si tratta della "cifra più alta mai stanziata" per sostenere il diritto allo studio nelle quattro università statali emiliano-romagnole: 135 milioni garantiranno per l'anno accademico 2022-2023 le borse di studio al 100% degli studenti idonei iscritti agli atenei e a beneficiarne saranno oltre 27mila iscritti, cioè il 3% in più rispetto all'anno accademico scorso. In tutto 33,3 milioni in più rispetto all'anno scorso.

Nel servizio di Pasquale Notargiacomo, montato da Matteo Cotugno, le interviste al presidente della Regione Stefano Bonaccini e l'assessora all'Università Paola Salomoni.