Mondiali, Marocco nelle Storia. La festa dei tifosi a Bologna

Esplode, al triplice fischio finale di Marocco-Portogallo, la festa anche nelle città dell'Emilia Romagna, come a Bologna, dove i tifosi marocchini si sono riuniti in centro per celebrare il trionfo dei loro beniamini capaci di superare la squadra di Cristiano Ronaldo, con il goal di di En-Neshyri, già entrato nella storia.