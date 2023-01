Addio "Lollo", la diva Gina a Riccione nel 2004

Gina Lollobrigida è morta all'età di 95 anni. Il 21 marzo del 2004 la diva del cinema fu invitata a Riccione per lasciare l'impronta delle sue mani su viale Ceccarini, similmente a quanto succede sulla Walk of Fame di Hollywood per gli attori americani.

La TGR Emilia-Romagna documentò la visita della “Lollo” in servizio che vi riproponiamo