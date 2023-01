Aggrediti a martellate, padre e figlia ancora gravi

Restano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara padre e figlia, 85 e 66 anni, gravemente feriti dal marito della donna, che poi si è tolto la vita. Le condizioni dei due sono stabili, ma i sanitari per il momento non sciolgono la prognosi.

La tragedia nella tarda mattinata di ieri, nella casa di Soliera, nel Modenese, dove i tre vivevano.

Una lite familiare particolarmente accesa, al culmine della quale l’uomo, 68 anni, operaio specializzato da qualche anno in pensione, avrebbe colpito alla testa la moglie e l’anziano suocero, per poi togliersi la vita. Le grida della donna hanno allertato i vicini, scongiurando forse un epilogo peggiore.

Sul posto, oltre ai carabinieri e ai soccorritori, anche il magistrato di turno, insieme alla medicina legale.

L'Arma indaga per tentato omicidio, anche se l’epilogo - con la morte dell’aggressore - pare scontato.

Nel servizio di Francesco Rossi l'intervista a Cristina Zambelli, vice sindaca di Soliera.