Alice Neri, Mohamed Gaaloul è rientrato in Italia

E' sbarcato all'aeroporto di Linate, a Milano. Poi il trasferimento al carcere Sant'Anna di Modena. Entro cinque giorni comparirà davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. Mohamed Gaaloul è stato estradato in Italia da Parigi. Il suo difensore, l'avvocato Roberto Ghini incontrerà già in serata il 29enne tunisino, principale indiziato per il femminicidio di Alice Neri. Per la Procura di Modena è lui il responsabile della morte della giovane mamma di Ravarino. Il corpo di Alice, 32 anni, fu ritrovato carbonizzato nel sua auto l 18 novembre nelle campagne di Fossa di Concordia. Gaaloul che si è sempre dichiarato innocente è stato arrestato all'estero dove era fuggito.

Il servizio di Pasquale Notargiacomo è montato da Diego Gualandi