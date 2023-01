Autobus prende fuoco a Sestola

A Sestola (Mo), in piazza Passerini, nel pomeriggio di oggi (5 gennaio) verso le 16 e 30 un autobus è stato devastato da un incendio. L' autista si è reso conto delle fiamme in tempo ed è riuscito a fare scendere i passeggeri. Poi ha cercato di spegnere il rogo con un estintore. Ma il fuoco ha avvolto velocemente il mezzo. L'uomo si è salvato. Non risultano feriti. Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del fuoco con le squadre da Fanano e Pavullo che hanno domato l'incendio. Ancora da chiarire le cause. Sono intervenuti anche la Polizia Locale a l'ambulanza 118 che fortunatamente non ha dovuto assistere nessuno.