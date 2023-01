Cambiamenti climatici, l' "arma" del supercalcolo

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e avranno un impatto sempre maggiore. Della loro portata e degli strumenti di intervento, come il supercalcolo, si è parlato in un convegno in Sala Borsa a Bologna. Fra i relatori Riccardo Valentini, insignito del premio nobel per la pace nel 2007 per le sue ricerche sul tema.

Il servizio di Francesca Turi con le interviste a Riccardo Valentini, a Gabriella Scipione di Cineca e a Fausto Tomei di Arpae