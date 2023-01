Comunità sotto choc per l'omicidio-suicidio di Bellaria

La notizia del femminicidio- suicidio è piombata a San Mauro Pascoli nel pomeriggio di un freddo sabato di gennaio. Vittorio Capuccini 82 anni, vigile urbano in pensione per tanti anni in servizio nel paese della provincia di Forlì-Cesena ha ucciso la sua compaesana Oriana Brunelli, di 12 anni più giovane, poi si è suicidato.

Questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto in un parcheggio di via Rossini a Bellaria Igea Marina. Tra i due pare vi fosse stata in passato una relazione poi terminata. Lui non si rassegnava e forse si erano dati appuntamento per chiarirsi. Capuccini prima ha freddato la donna che era seduta nella macchina con cui era arrivata all'appuntamento poi è tornato nella propria auto e si è ucciso con la stessa pistola regolarmente detenuta.

Il paese di San Mauro è sconvolto. Durissime le parole della sindaca di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia che ha condannato l'ennesimo episodio di violenza sulle donne.

Il servizio di David Marceddu.