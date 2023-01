Continua l'ondata di maltempo

Arriva dalla Scandinavia il ciclone che ha portato la neve anche in Emilia Romagna, non solo in Appennino dove gli appassionati e i gestori degli impianti la stavano aspettando con ansia. I fiocchi sono caduti anche a quote più basse nelle città. Nel piacentino a Pianello la neve ha raggiunto i 10 centimetri. Altrove, come a Bologna, si è sciolta presto per le temperature al di sopra dello zero. Secondo le previsioni di Arpae le precipitazioni nevose continueranno soprattutto in Romagna anche a quote basse, poco sopra i 90 metri, in pianura pioggia mista a neve.

Prosegue l'allerta meteo gialla con temperature che scenderanno sotto lo zero anche in pianura nella parte occidentale della regione fra domenica e lunedì. Entra così nel vivo la stagione invernale.

Nel servizio di Ivana Delvino, montato da Stefano Bugané, le parole di Sandro Nanni di Arpae Emilia Romagna.