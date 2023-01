"Denis chiedeva aiuto", il racconto di un camionista al processo per la morte di Bergamini

A Cosenza nuova udienza del processo sulla morte del calciatore Denis Bergamini, investito da un camion il 18 novembre 1989 su una statale calabrese: un decesso in circostanze mai chiarite e per il quale è imputata di omicidio l'ex fidanzata Isabella Internò.

Sentiti alcuni testimoni che lo incrociarono lungo la strada: “Alzava le braccia come se chiedesse aiuto”, il racconto di un camionista.

Il servizio di Filippo Vendemmiati, montaggio di Alberto Carroli.