Il derby Cesena-Rimini è stato il grande evento della 21esima giornata di serie C, con una cornice degna dei palcoscenici più importanti. Fuori dallo stadio tafferugli, ma senza feriti e tensioni che non hanno rovinato la festa dei 14mila presenti allo stadio Manuzzi. Sul campo, 1-0 per i bianconeri.

Il servizio di Serena Biondini