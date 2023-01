Derby tra Rimini e Cesena, scontri fra tifosi

Una vera e propria rissa è quella che è avvenuta - come si vede nelle immagini - tra una 50ina di tifosi del Cesena e altrettanti del Rimini poco prima del derby tra le due squadre di serie C, che si è giocato allo stadio Manuzzi. (Cesena 1 - Rimini 0)

I due gruppi - a volto coperto e armati con mazze, bottiglie e catene - si sarebbero dati appuntamento lunga la via Cesenatico, al di fuori dei percorsi protetti e vigilati dalle forze dell'ordine. Lo scontro è avvenuto in strada, in mezzo al traffico ed è durato alcuni minuti poi Polizia e Carabinieri - allertati dai passanti - hanno disperso gli ultras. Non risultano feriti - che potrebbero essere stati portati via dai compagni. Una decina le persone identificate in tutto.

Un altro centinaio di tifosi del Cesena, appostati lungo la via Emilia a Savignano in attesa di supporter del Rimini, sono stati dispersi dalle forze dell'ordine prima di ulteriori incidenti.