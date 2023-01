La nevicata di questa notte ha imbiancato le zone collinari del Modenese e aumentato il livello del manto nevoso in Appennino, già preso d’assalto dagli sciatori. Da alcune ore la viabilità sta registrando disagi con automobili in difficoltà perché prive di catene o gomme da neve tra Montese, Sestola, Fanano e Pavullo: in alcuni casi sono intervenuti i vigili del fuoco.