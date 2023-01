Epifania, il Cardinale Zuppi al Rizzoli di Bologna

Parole di pace per la giornata dell'Epifania all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi ha celebrato la messa nella chiesa di S.Michele in Bosco. Poi il tradizionale saluto nei reparti, con la Befana, per la consegna dei doni ai bambini.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone - montato da Giacomo Lagrasta - le parole del Cardinale e di Anselmo Campagna, direttore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.