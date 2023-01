Esplode la bombola del gas in casa, paura a Cesena

Tanta paura e un ferito ricoverato d’urgenza per una esplosione avvenuta questa mattina in una casa sulla via Cervese a Cesena.

Alle 7.45 i vigili del fuoco di Cesena e le ambulanze di Romagna Soccorso sono stati chiamati per l'intervento. Secondo le prime ricostruzioni, a causare lo scoppio sarebbe stata una perdita di gas da una bombola di Gpl che veniva utilizzata in una stufetta per riscaldare l’abitazione.

Sul posto anche la polizia che sta indagando per ricostruire le cause dell'incidente. Un uomo è stato soccorso e trasferito al Bufalini di Cesena, dov'è ricoverato al centro ustioni. Illesi gli altri componenti della famiglia.