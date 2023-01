Femminicidio Bellaria, Oriana uccisa per una relazione finita

Continuano le indagini sull'omicidio-suicidio di Bellaria, nel Riminese. In passato la 70enne Oriana Brunelli e l'82enne ex vigile in pensione Vittorio Capuccini (che l'ha uccisa con tre colpi di pistola prima di togliersi la vita) avevano avuto una relazione, che secondo i rispettivi coniugi era terminata da diversi anni.

Sembra però che l'uomo non si rassegnasse alla fine del rapporto, e che possa essere stato questo il movente del suo terribile gesto.

Il servizio di Serena Biondini