"Giustizia per Rossella"

E' alle battute finali a Ferrara il processo per l'omicidio di Rossella Placati, massacrata nella sua casa di Bondeno e trovata senza vita il 22 febbraio del 2021. Per l'imputato, il suo ex compagno Doriano Saveri, la procura ha chiesto l'ergastolo senza attenuanti.

Martedì sarà la volta della difesa dell'uomo che continua a proclamarsi innocente. In aula ci saranno anche le donne dell'Udi e le amiche di Rossella, sa allora impegnate attivamente contro la violenza sulle donne.

Nel servizio di Virginia Novellini le interviste a Paola Tassinari e Angela Cipriani, amiche di Rossella Placati.