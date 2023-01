"Hanno distrutto la vita di Davide. Vogliamo giustizia"

Al via a Crotone domani, lunedì 30 gennaio, il processo per la violenta aggressione a Davide Ferrerio, ridotto in coma. Imputati due uomini e una donna.

“Hanno distrutto la vita di un ragazzo pieno di sogni, passioni, valori. E solo perchè si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Vogliamo che sia fatta giustizia e che la pena sia severa". Così il fratello, Alessandro Ferrerio. Intervistato da Pasquale Notargiacomo nel servizio montato da Angelo Gorizzizzo