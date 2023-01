Il conto salatissimo del maltempo nel Riminese

La neve inizia a sciogliersi in alta Valmarecchia rivelando un quadro drammatico. Danni al territorio, ma anche alle casse dei comuni. Per liberare le strade e raggiungere le famiglie isolate gli spalatori hanno lavorato giorno e notte e i sindaci sono alle prese con costi insostenibili per i loro piccoli bilanci. Sant'Agata Feltria, 2000 abitanti scarsi a 600 metri sul livello del mare, è il secondo comune più vasto della provincia dopo Rimini. 80km quadrati di superficie, 100 km di strade da spalare. Qui la neve ha raggiunto i due metri.

Nel conto salatissimo dell'emergenza, anche il risarcimento danni ai privati, che si sono visti abbattere muretti e recinzioni, e per le strade soprattutto nelle località più impervie.

Nel servizio di Serena Biondini le parole del sindaco di Sant'Agata Feltria Goffredo Polidori.