Il Diabolik "emiliano" dei Manetti Bros

Si fa sempre più stretto il rapporto tra l'Emilia e la saga cinematografica ispirata a Diabolik. Tutti e tre gli episodi sono stati girati in gran parte nella nostra regione, in particolare a Bologna. Il terzo capitolo è ancora in lavorazione, mentre il secondo uscito nelle sale a metà novembre è stato proiettato a Piacenza in un'affollata serata-evento alla presenza di Pier Giorgio Bellocchio, figlio del regista Marco nonché attore e produttore di "Diabolik Ginko all'attacco!", diretto dai Manetti Bros.

Nel servizio di Nicola Zanarini le interviste ad Antonio e Marco Manetti