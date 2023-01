Il ministro Lollobrigida: "Italia superpotenza della qualità"

Il Ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha partecipato al convegno inaugurale di Marca a Bologna, l'unica fiera italiana dedicata ai prodotti a marca del distributore. Un settore in crescita che nel 2022 ha registrato un aumento del 12% grazie ai prezzi calmierati, ma l'inflazione galoppante che erode il potere d'acquisto sta cambiando le abitudini delle famiglie.

Oltre 900 espositori in 6 padiglioni per 2 giorni propongono le eccellenze non solo alimentari della filiera nazionale a 12mila buyer provenienti anche dall'estero. La tutela del made in Italy e il controllo dell'agroalimentare è uno degli obiettivi del governo, ricorda il ministro Lollobrigida.

