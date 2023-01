Il padre di Saman domani davanti ai giudici in patria, spuntano delle minacce

L'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane uccisa a Novellara nel Reggiano dopo che aveva rifiutato un matrimonio combinato.

Domani l'udienza, in Pakistan, in cui si deciderà sull'estradizione in Italia del padre della 18enne - Shabbar Abbas. L'uomo avrebbe anche minacciato un connazionale di un'associazione, che chiedeva notizie della ragazza. Intanto a febbraio partirà in Italia il processo ai familiari accusati di avere ucciso Saman e di averne occultato il cadavere.

