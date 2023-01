In Pakistan l'ennesima udienza sull'estradizione del padre di Saman

Il caso di Saman Abbas. In corso a Islamabad una nuova udienza sull'estradizione del padre Shabbar, accusato dell'omicidio della figlia 18enne che aveva rifiutato un matrimonio combinato. Il difensore dell'uomo, arrestato in Pakistan a novembre, ha chiesto il rilascio su cauzione. Tra dieci giorni al via il processo per l'omicidio della giovane a Reggio Emilia.



Gli aggiornamenti nel servizio di Luca Ponzi