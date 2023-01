A Carpi il primo impianto di riscaldamento a idrogeno per una scuola in Europa

Energia pulita dall'idrogeno, inaugurato all'istituto Meucci di Carpi il primo impianto in Europa per il riscaldamento di un edificio scolastico: 350.000 euro d'investimento che permetteranno un risparmio di 40.000 euro all'anno. Prima fase il riscaldamento della palestra, poi aggiungendo un'altra caldaia, costo poche migliaia di euro, si passerà a tutta la scuola.

L'impianto utilizza il 100% di fonti rinnovabili grazie ai pannelli solari, il risparmio di emissioni di CO2 equivale a quello di 600 automobili, la quantità assorbita da 145 ettari di bosco in un anno. Idrogeno sempre più presente nelle scelte energetiche, 4 miliardi e mezzo di finanziamenti regionali nei prossimi 3 anni per le fonti rinnovabili, ora si guarda all'idrogeno per uso industriale.

Nel servizio di Paolo Pini, le interviste ad Annalisa Vita - ingegnere capo Provincia di Modena, a Gian Domenico Tomei - presidente Provincia di Modena e alla vicepresidente della regione Emilia Romagna Irene Priolo.