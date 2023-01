L' "Olandese Volante" apre la stagione lirica 2023 del Comunale di Bologna

Un vascello fantasma che affiora dalle onde - sulle ali della tempestosa musica wagneriana - con il suo fato misterioso e tragico. "Der Fliegende Holländer" ha aperto all'Europauditorium di Bologna la stagione lirica 2023 del teatro Comunale, ora in restauro. Una ricorrenza importante per la città - che ne ospitò la prima italiana nel 1877 - e un rinnovarsi del legame con Richard Wagner. L'Olandese Volante - maledetto e condannato a navigare fino al giorno del giudizio - è un eroe romantico in cerca di redenzione. Sul podio la direttrice musicale del Comunale - Oksana Lyniv - prima e unica donna a dirigere questa stessa opera nel tempio wagneriano del Festival di Bayreuth. Sullo sfondo di un amore impossibile ma portatore di salvezza e destinato a trionfare, l'allestimento di Paul Curran ricorre alle proiezioni per portare lo spettatore in un Oceano cupo - dalle tinte soprannaturali. Che ben si fonde con la drammaticità della musica.

Nel servizio di Francesca Romanelli - montato da Stefano Bugané - le interviste all'interprete dell'Olandese Volante, il baritono Thomas Johannes Mayer e alla direttrice musicale del Comunale Oksana Lyniv.