Le ferite di Mehdi in un video

Mehdi Zare Ashkzari, il giovane morto in Iran in seguito alle torture in carcere, aveva inviato un video, poco prima dell'arresto, a un amico iraniano che abita a Bologna. Il filmato mostra i segni inconfondibili delle violenze. Nel servizio di Pasquale Notargiacomo montato da Marco Sermenghi l'intervista al portavoce di Amnesty International Riccardo Noury.