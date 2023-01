Nasce il Bellaria Research Center

E' la sfida ad Alzheimer, Parkinson, Epilessia, alle malattie neurologiche degenerative. Con un milione e mezzo di euro di investimenti e due anni di lavori nascerà il Bellaria Research Center. Un'area da 500 metri quadrati nell'ospedale bolognese, che sarà riqualificata coi nuovi laboratori di bioinformatica, bioingegneria e analisi del movimento. Le più avanzate metodologie di intelligenza artificiale renderanno possibili soluzioni innovative per la neuro-riabilitazione motoria e cognitiva. I finanziamenti arriveranno da soggetti privati attraverso la Fondazione dell'Azienda Usl di Bologna. Il progetto aiuterà l'istituto di Scienze neurologiche a crescere. Oggi i ricercatori sono 140. Con la terapia robotica sono in corso sperimentazioni per migliorare il recupero degli arti superiori. E lo studio Maia permetterà al paziente il controllo di una carrozzina o di un arto superiore robotico attraverso un chip inserito nel cervello.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone, montato da Dario Fabbri, le interviste a Pietro Cortelli - Presidente Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche Ausl Bologna, a Paolo Bordon - direttore generale Ausl Bologna e a Giada Lullini - Medicina riabilitativa Istituto Scienze Neurologiche Bologna.