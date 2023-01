Neve anche in pianura nel Piacentino

E mentre in pianura arrivano i primi centimetri di neve, la montagna si prepara per l'apertura degli impianti. Nel Modenese è prevista per sabato, dopo la nevicata che sta interessando l'Appennino, da Pavullo in su.

Neve è caduta a Frassinoro, Sestola e Fiumalbo. Sabato riapriranno alcune piste a Passo del Lupo, al Cimoncino, al Lago della Ninfa, alle Polle. Anche alle Piane di Mocogno e alla Boscoreale di Piandelagotti ci si prepara.

Su tutte le strade appenniniche del Modenese si circola con gomme da neve e catene a bordo.