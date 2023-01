Neve sull'appennino romagnolo, in migliaia senza luce

Pennabilli, nell'appennino riminese, si è risvegliata sotto 80 centimetri di neve. E' lo scenario più critico dell'ondata di maltempo che ormai per il secondo giorno consecutivo sta attraversando la regione. Spazzaneve al lavoro tutta la notte per ripulire le strade, inevitabili i disagi sull'arco appenninico della Romagna.

Seri problemi anche alla corrente elettrica, nelle province di Rimini e Forlì: dalla scorsa notte qualche migliaio di utenze sono al buio a causa della caduta degli alberi sulle località maggiormente colpite. Centinaia di operatori, in coordinamento con la protezione civile e le istituzioni locali, sono già al lavoro per ripristinare l'energia, ma gli interventi sono complicati dalla viabilità a rilento sulle strade. A Bagno di Romagna le scuole oggi sono rimaste chiuse come in altri comuni tra Forlì e Rimini investiti da nevicate abbondanti.

Se in pianura piove abbondantemente da ieri, sulle coste sono aperti i centri operativi comunali per il monitoraggio dell'Adriatico. Chiuse per allagamenti due strade a Cesenatico, sotto stretta sorveglianza lo stato del mare anche per il vento che si è alzato nelle ultime ore.

A Coriano, nel Riminese, due automobilisti sono stati soccorsi la scorsa notte dopo essere rimasti bloccati con l'auto mentre tentavano di guadare un torrente. I due si sono salvati, aggrappandosi ad un albero, e sono stati recuperati con un gommone da rafting dai vigili del fuoco. Semiassiderati, sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti.

Le immagini delle abbondanti nevicate in Romagna da Pennabilli, Bagno di Romagna e Campigna.