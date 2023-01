Nuova illuminazione green per tagliare le emissioni di CO2

A Cotignola, in Romagna, un progetto di illuminazione pubblica sostenibile promette un risparmio energetico del 60% grazie a luci a basso consumo. Oltre 2000 gli impianti da sostituire, una scelta che dovrebbe garantire l'emissione in atmosfera di 230 tonnellate di anidride carbonica in meno all'anno.

Nel servizio di Giovanna Greco l'intervista al sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari.