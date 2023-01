Ocean Viking, naufraghi già accolti nelle strutture della regione.

“Stanchi e prostrati”, così il medico volontario dell'Ausl di Ravenna Giammaria Fiorentini ha trovato i naufraghi della Ocean Viking, che ha visitato ieri dopo il loro sbarco nel porto romagnolo. Ora, 110 delle 113 persone soccorse al largo della Libia dalla nave di salvataggio della Sos Méditerranée sono già state sistemate nelle strutture di accoglienza previste per loro in regione. Tre invece le persone ricoverate: una mamma con il suo neonato, trattenuti in ospedale in via precauzionale, e un giovane sul cui corpo i medici hanno riscontrato gravi ferite. Sarebbe stato picchiato con una sbarra di ferro.

Nel servizio di Luca Ponzi, l'intervista al dottor Fiorentini.