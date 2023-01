Partorisce in strada: "Ilenia aveva fretta di nascere"

Aveva troppa fretta di conoscere il mondo, Ilenia. E' nata in pochi minuti sotto casa sua, a Castel Maggiore, pochi chilometri da Bologna. Mamma e papà si stavano avviando verso l'ospedale, anche se le contrazioni non erano forti. Ma una volta scesi in strada non c'è stato tempo di salire in macchina. "Sarà una viaggiatrice" sorride Debora, 32 anni, mentre allatta la sua bimba.

Il servizio di Sara Scheggia, montato da Alessandro Cazzuffi, con le interviste ai genitori della bimba e alla direttrice ginecologia dell'ospedale Maggiore-Bentivoglio Ausl Bologna, Marinella Lenzi