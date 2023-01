Piano da 106 milioni del comune di Bologna per l'edilizia scolastica

Entro fine mandato il Comune di Bologna vedrà un investimento complessivo di 106 milioni di euro per la costruzione di 20 nuove scuole, 14 i milioni destinati ad interventi per manutenzione e risparmio energetico di edifici già esistenti. 27 milioni arriveranno dal Pnrr, cantieri che si concluderanno entro il 2026 per rispettare l'erogazione dei fondi. Già ultimati o avviati alcuni dei dieci cantieri destinati all'anno appena iniziato, 3 quelli previsti per il 2024.

In conferenza stampa e' stato definito dagli assessori competenti come il piano Marshall delle scuole, l'intervento maggiore dagli anni 70.

Le competenze scolastiche comunali sono relative ad asili, scuole dell'infanzia, elementari e medie: grazie alle nuove scuole verrà recuperato il deficit di posti negli asili nido, per le materne sono già sufficienti ed in futuro ci sarà la possibilità di riconvertire gli spazi in modo modulare.

le parole dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Bologna Simone Borsari e dell'assessore alla scuola Daniele Ara.