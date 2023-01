Poliziotto salva bimbo di due anni che stava per soffocare

Il suo intervento è risultato decisivo per salvare la vita di un bambino di due anni. Un poliziotto in servizio all'ufficio immigrazione della Questura di Bologna ha salvato il piccolo, che stava per soffocare, mettendo in pratica tempestivamente le manovre di primo soccorso.



Ha raccolto la sua testimonianza Silvia Zerilli, il servizio è montato da Alberto Carroli.