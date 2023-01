Rapina in una villa sui colli bolognese

Due rapine ravvicinate. Piani ben studiati. Dieci giorni fa a San Giovanni in Persiceto. Sabato, l'ultimo colpo in una villa di via Casaglia, sui primi colli di Bologna. In azione tre rapinatori con il passamontagna. Sono entrati approfittando di una persona uscita a prendere un tavolino. In casa c'erano i proprietari, moglie e marito, due amici e bambini. Pistola in mano e attrezzi da scasso si sono fatti aprire la cassaforte e hanno portato via tutto. Poi si sono dileguati. La paura è ancora tanta. Nella villa sono tornati gli uomini della squadra mobile che indaga sul caso. La padrona di casa ha inviato un appello nella chat del quartiere, per cercare eventuali immagini delle telecamere che si affacciano sulla strada. Il bottino è ancora da quantificare.

Il servizio di Pasquale Notargiacomo, montato da Marco Sermenghi.