Ricordando Arpad Weisz

La storia di Arpad Weisz spiegata ai più giovani. Un reading tratto dal libro di Matteo Marani per ricordare l'allenatore ebreo del Bologna che ha rivoluzionato il calcio, finito in un campo di concentramento durante il fascismo. L'evento a cui hanno partecipato gli studenti delle medie ha aperto la settimana di iniziative nella sede dell'Assemblea legislativa regionale in vista della Giornata della memoria, il 27 gennaio. Inaugurata anche la mostra dedicata a Laura Orvieto realizzata dal Museo ebraico di Bologna. Foto, libri, e illustrazioni che ripercorrono la vita della scrittrice per l'infanzia costretta a nascondersi durante le persecuzioni razziali. Il servizio di Ivana Delvino, montato da Dario Collina.