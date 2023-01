Riprese le ricerche dell'aereo disperso in montagna

Costretti a fermarsi nella notte per le cattive condizioni meteo, sono ripartite questa mattina le ricerche del velivolo disperso da ieri tra l'Appennino Reggiano e Modenese. Il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia-Romagna, impegnato con tre squadre in assetto da sci alpinismo e con l'aiuto di quad cingolati, si sta concentrando tra Sasso Tignoso e Alpicella, nella zona del Monte Cimone, verificando i punti indicati dall'Aereonautica Militare che sta sorvolando la zona da ieri pomeriggio: un lavoro proseguito anche per parte della notte grazie alla tecnologia infrarossi.

In supporto anche gli elicotteri di vigili del fuoco, polizia di Stato e guardia di finanza. Si cerca un aereo monomotore da turismo di colore bianco, decollato ieri mattina alle 11,22 dall'aeroporto Campovolo di Reggio Emilia. A bordo solo il pilota Ivano Montanari, 61enne reggiano, che all'improvviso, mentre si trovava sulla zona montana modenese, è scomparso dai radar della torre di controllo. Si teme possa essere precipitato tra i comuni di Frassinoro e Pievepelago: qui è attivo il centro operativo di coordinamento delle ricerche, nella sede dei vigili del fuoco e protezione civile.

Nel video le immagini delle ricerche.