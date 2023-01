Sostanza oleosa nel Reno, si continua a cercare l'origine dello sversamento

A Sala Bolognese si continua a lavorare per arginare lo sversamento oleoso che sta interessando le acque del fiume Reno. In un primo momento si era pensato che provenisse da un canale di bonifica - il Dosolo - ma le indagini sono ancora in corso. Si attendono gli esiti delle analisi sulle acque.

Nel servizio di Silvia Zerilli le interviste a Cristina Volta, responsabile Arpae per l'area metropolitana di Bologna e a Emanuele Bassi, sindaco di Sala Bolognese.