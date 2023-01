Terapie oncologiche anche nelle case della salute

Avvicinare le cure ai pazienti oncologici sul territorio, per una presa in carico più efficiente e che eviti spostamenti spesso complicati verso chi scopre di avere un tumore. Questo l'obiettivo della rete oncologica ed emato-oncologica regionale: un nuovo modello organizzativo che si appoggerà sulle case della salute e gli ospedali di comunità. Entrerà nel vivo già nel 2023.

Di tumore in emilia romagna si ammalano in media 30mila persone all'anno. Si punta a migliorare la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, che in regione è già tra le più alte d'Italia. Tre i gradi di assistenza da garantire, a seconda della gravità della malattia. Da potenziare anche l'assistenza domiciliare. Negli ospedali polispecialistici si concentreranno ricerca e formazione.



Nel servizio di Sara Scheggia (montaggio Emanuele Righi) le interviste a Raffaele Donini, assessore regionale politiche per la salute, e a Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna.