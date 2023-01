Vento forte e onde alte in Riviera

l'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione.

Domani previste nevicate abbondanti sull'appennino romagnolo, con fiocchi anche in pianura, e per l'intera giornata di martedì nuova allerta arancione per vento, neve e mareggiate in diverse zone dell'Emilia-Romagna.

Intanto già oggi si registrano allagamenti lungo le coste e abbondanti nevicate sui rilievi, fino a San Marino.

E a Cesenatico, tra le 9 e mezzogiorno, registrate due lievi scosse di terremoto, avvertite dalla popolazione, anche se non si segnalano danni.

Il punto nel servizio di Daniela Senepa, montato da Dario Fabbri