Mehdi, Zaki, Abdou e gli altri. L'arte di Costantini per i diritti umani

L'arte che diventa strumento nelle lotte per i diritti civili. Gianluca Costantini, dopo aver realizzato il celebre ritratto di Zaki, ha raffigurato anche Medhi, il 30enne iraniano, ex studente dell'Alma Mater di Bologna, morto nel suo Paese per le torture subite. E portano la firma dell'artista ravennate anche le tavole esposte nella mostra navigante allestita a bordo della Ocean Viking: "La vita possibile", storie di naufraghi salvati durante le missioni di soccorso di SoS Mediterranée.

Nel servizio di Pasquale Notargiacomo l'intervista all'artista ravennate