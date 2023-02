35 anni fa la Banda della Uno bianca uccise Carlo Beccari

Il silenzio, la corona di fiori davanti al cippo, a Casalecchio di Reno che ricorda Carlo Beccari, guardia giurata, ucciso dalla Banda della Uno bianca. Il 19 febbraio 1988 davanti al supermercato in centro esplose una bomba che investì i colleghi dell'Istituto di vigilanza mentre prelevavano l'incasso. Beccari, 26 anni, scese dal furgone blindato per soccorrerli, cadde sotto i colpi dei malviventi. Alla cerimonia la moglie e la figlia: aveva tre anni quando perse il padre, insignito della medaglia d'oro al valor civile dalla Presidenza della Repubblica. Il sindaco Massimo Bosso parla di una ferita ancora aperta e della necessità di fare piena luce su quei 7 terribili anni in cui la banda dei tre fratelli Savi, due dei quali poliziotti, lasciò una scia impressionante di morte: 23 vittime, oltre 100 feriti. A maggio si concluderà la digitalizzazione dei faldoni e degli atti processuali. I famigliari delle vittime che a gennaio hanno presentato un esposto per chiedere la riapertura delle indagini sperano possa aiutare a far emergere la piena verità. Il gruppo criminale agì dal 1987 al 1994 con rapine, sparatorie e incursioni militari tra Emilia Romagna e Marche.

